"N'aie pas honte de m'écrire": ce joueur de football offre des repas aux démunis

Bryan Soumaré, qui évolue dans le club de Sochaux, a lancé un énorme mouvement de solidarité. Son idée est simple: financer des repas pour les personnes dans le besoin, plus encore dans le contexte sanitaire difficile.

C'est un message incroyable et touchant qu'a envoyé Bryan Soumaré sur Twitter. Le joueur de Sochaux a en effet tenu à se montrer solidaire envers les plus démunis, qui vivent une période encore plus compliquée dans le contexte sanitaire que l'on connait.

Pour les aider, Soumaré leur a proposé de leur offrir à manger. "Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé. Pâtes, riz, oeufs, lait ou quelque chose comme ça je peux t'offrir... Ne va pas au lit et encore moins avec tes enfants, sans manger", a-t-il écrit.

Les commentaires élogieux pleuvent depuis sur son profil. Une très belle initiative !