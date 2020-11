Ligue des Nations: l'Angleterre pourrait affronter l'Islande... en Allemagne

Le match de Ligue des Nations entre l'Angleterre et l'Islande, prévu le 18 novembre à Wembley, pourrait finalement se jouer en Allemagne à cause des nouvelles restrictions de voyage liées au coronavirus en Grande-Bretagne.

Samedi, la Grande-Bretagne a fermé ses frontières pour les personnes venant du Danemark à cause d'une version mutée du coronavirus. L'Islande doit affronter le Danemark à Copenhague le 15 novembre. Selon The Times, le chance existe que le match se déroule sur terrain neutre et l'Allemagne aurait la préférence de la fédération anglaise de football (FA). L'Albanie est une autre possibilité.

La Belgique reçoit l'Angleterre le 15 novembre avant d'accueillir le Danemark trois jours plus tard. Les deux matches auront lieu à Louvain à cause du couvre-feu à Bruxelles. Les Diables Rouges occupent actuellement la tête du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 9 points. L'Angleterre et le Danemark suivent avec 7 points chacun. L'Islande ferme la marche avec 0 point.