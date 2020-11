"Le Standard risque de graves problèmes": François Fornieri donne les raisons de son refus

L'homme d'affaire François Fornieri a donc finalement claqué la porte du Standard. Ce dernier n'a pas été rassuré par la situation financière jugée délicate du club liégeois.

François Fornieri devait en théorie entrer à 50% dans le capital du Standard. Le deal était déjà ficelé et, selon l'homme d'affaire aux commandes de Mithra, les liquidités étaient prêtes à être versées au club. Mais un coup de théâtre a fait basculer la décision.

"Après analyse, mes banquiers m’ont mis en garde sur les risques de mon investissement", a révélé François Fornieri à la RTBF, avant de détailler le problème. "Le Standard risque en effet, selon eux, de connaître de graves problèmes financiers et ou judiciaires à l’avenir. Cela risquerait de nuire, à terme, à l’image de ma société " Mithra " ou de voir mes comptes, ou ceux de mes sociétés, bloqués".

La situation économique du Standard est en effet plus que délicate, avec une dette qui a progressé de 11 millions d'euros en un an pour atteindre les 51,7 millions actuellement. Ajoutez à cela les pertes liées aux matchs à huis-clos et à une masse salariale de plus en plus importante et vous obtenez un cocktail explosif, refroidissant les investisseurs. Ces problèmes sont tels que l'obtention d'une licence se retrouverait menacée pour raisons économiques sans l'arrivée d'un nouvel actionnaire.

Autre problème avancé, le stade. Le Standard aimerait que la future enceinte appartienne à la société immobilière liégeoise, alors que François Fornieri voulait que le club en ait la possession. Si l'hypothèse d'un investissement future n'est pas totalement écartée, l'avenir financier du Standard complique sérieusement les choses. Et noircit les perspectives.