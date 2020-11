Alex Dowsett s'attaquera au record de l'heure de Victor Campenaerts le 12 décembre

(Belga) Il y a un an et demi, Victor Campenaerts battait le record de l'heure en roulant 55,089 km en une heure. Un record que le Britannique Alex Dowsett va tenter de battre le 12 décembre prochain sur le vélodrome du National Cycling Centre de Manchester. L'Union cycliste internationale (UCI) l'a confirmé mardi.

Dowsett avait battu le record de l'heure le 2 mai 2015 en roulant 52,937 km en une heure. Un mois plus tard, son compatriote Bradley Wiggins a pulvérisé ce record avec 54,526 km. Le 16 avril 2019, Victor Campenaerts avait battu le record de Wiggins avec une distance de 55,089 km sur le vélodrome de Aguascalientes au Mexique. Huitième du Giro cette année, Dowsett est bel et bien déterminé à battre ce nouveau record et se prépare déjà en Grande-Bretagne. "Quand j'ai établi le record en 2015, j'avais roulé suffisamment pour battre le record, mais je savais que j'avais encore de la réserve à la fin", a déclaré Dowsett. "Ce qui était frustrant vu le travail fourni par tout le monde. En décembre de cette année, j'ai vu une opportunité de recommencer et, évidemment, je veux essayer de battre le record. Je veux voir de quoi je suis capable, et c'est un défi que j'aime vraiment et que je me sens privilégié de pouvoir relever à nouveau. En termes de difficulté, je sais que cette fois-ci la barre a été placée très haut par Victor Campenaerts. Ce sera un très gros challenge, mais je pense que j'en suis capable." L'UCI a précisé que "l'événement aura lieu avec toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du coureur et de toutes les personnes impliquées" en raison de la crise du coronavirus. (Belga)