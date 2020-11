Bjarne Riis n'est plus le manager de NTT Pro Cycling

(Belga) Bjarne Riis quitte son poste de manager général de NTT Pro Cycling, a annoncé mercredi la formation sud-africaine du WorldTour, qui cherche un repreneur en raison de problèmes financiers.

Riis avait rejoint l'équipe, où évolue Victor Campenaerts, en début d'année. Son départ se fait d'un commun accord, précise NTT Pro Cycling dans un communiqué. "Faire partie de NTT Pro Cycling pendant une année unique pour tous a été une grande expérience", a déclaré Riis. "J'ai beaucoup de respect pour l'équipe que Douglas Ryder (le propriétaire, ndlr) a construite et je veux le remercier pour cette opportunité. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir." Dans le communiqué, la formation précise que Riis et ses partenaires, Jan Bech Andersen et Lars Seier Christensen, ainsi que Ryder, ont également "mis fin aux discussions concernant l'achat d'une partie de NTT Pro Cycling". NTT Pro Cycling indique "continuer à se battre pour assurer son futur". La semaine passée, l'Union cycliste internationale (UCI) a confirmé que NTT est la seule des équipes actuelles du WorldTour à ne pas encore avoir introduit de demande pour recevoir une licence pour la saison 2021.