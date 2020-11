Michy Batshuayi lance un avertissement à la France: "Si on peut se venger, on le fera"

Michy Batshuayi, comme visiblement toute la sélection belge, n'a pas oublié la demi-finale perdue en 2018 contre la France. Un match de Coupe du Monde qu'il espère mettre derrière lui dès l'Euro 2020.

Les Diables Rouges débordent d'ambition avant l'Euro 2020, qui se jouera en juin prochain. C'est aussi le cas de Michy Batshuayi, qui refuse de se cacher. Pour lui, il est temps que cette génération confirme son statut. "On doit rentrer en Belgique avec quelque chose. Ce serait notre plus grand regret, parce qu'on a la génération dorée", admet-il au micro d'Emiliano Bonfigli. "C'est beau de le dire mais on n'a pas le choix, on se doit de gagner quelque chose. Mais on doit garder les pieds sur terre, on est tous des compétiteurs, on a tous envie, on a tous faim. On ne le dit pas assez, mais le titre, c'est l'objectif dans le groupe".

Pour cela, il faudra battre la France, sans doute. LE grand favori de ce tournoi ? Pas vraiment pour l'attaquant des Diables Rouges. "La France et nous quand même, ils ont peur de nous", affirme-t-il avec le sourire, avant de lancer un avertissement. "C'est sûr qu'on a envie de prendre notre petite revanche. La demi-finale nous est restée entre les dents, ça c'est clair. Parce qu'on se devait de gagner le match et ils l'ont gagné, mais pas de la meilleure des façons. Il y a eu beaucoup de regrets. C'est une grosse rivalité, si on a l'occasion de se venger, on le fera, du moins j'espère".

Le message est passé...