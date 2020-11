Michy Batshuayi emmène les Diables Rouges vers un beau succès contre la Suisse (vidéos)

Les Diables Rouges disputent ce soir un match amical face à la Suisse. Après une amère défaite 5-2 il y a deux ans, les Belges ont soif de revanche. Ce sont les jeunes, futurs cadres de la sélection, qui sont alignés.

Pour ce match contre la Suisse, Roberto Martinez offrait une chance aux jeunes joueurs. Lukebakio, notamment, découvrait ainsi la scène internationale. Une Belgique timide qui se fera surprendre dès la 12ème minute.

Sur un long ballon, Bornauw se loupe et laisse Mehmedi filer au but. Le Suisse croise bien et ouvre le score pour la Nati. Des Suisses qui passeront la plupart de la première période dans le camp de Diables Rouges trop fébriles. Menés 0-1 au repos, ils n’avaient pas l’air de trouver la solution.

L’entrée de Youri Tielemans va changer le visage du match. Sur un de ces premiers ballons, il lance Batshuayi. Sa première occasion est la bonne et voilà les Diables Rouges de retour dans le match. Quelques minutes plus tard, Delcroix remplaçait Vertonghen pour débuter sa carrière en sélection.

Michy Batshuayi va encore frapper, pour la 21ème fois sous la vareuse belge, à 20 minutes du terme. Servi par Foket, il va réussir un enchaînement parfait et placer la Belgique aux commandes. Un retournement de situation qui permet à ces jeunes de prendre un peu de confiance.

Les Diables Rouges retrouveront leurs cadres pour affronter l’Angleterre, dimanche, en Ligue des Nations.