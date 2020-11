Roberto Martinez donne sa chance à Dodi Lukebakio: "J'ai hâte de le voir jouer"

Dès 20h45, les Diables Rouges affronteront la Suisse en match amical. Une rencontre lors de laquelle notre équipe nationale composera avec un onze hybride, entre cadres habituels et un élan de jeunesse.

C'était d'ailleurs l'idée de base de ce genre de match. "C'était le plan, utiliser les amicaux d'octobre et de novembre pour accélérer le développement de nos joueurs les moins expérimentés et de nos jeunes", a confirmé Roberto Martinez à Renaud Terreur. Dans le lot, Lukebakio, qui va découvrir la sélection. "Dodi Lukebakio en fait partie, Jeremy Doku aussi mais il n'était pas prêt à 100% et on ne veut prendre aucun risque. Le premier camp a beaucoup aidé Dodi, qui a impressionné cette semaine. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur le terrain".

La Suisse, qui reste sur une démonstration 5-2 face à la Belgique, est un adversaire redoutable, selon le sélectionneur. "C'est une équipe fantastique", lance-t-il d'entrée. "Avec un grand coach qui montre au monde ce qu'il sait faire depuis six ans. Ils ont des concepts bien ancrés, ils prennent des risques, ils jouent de l'arrière, techniquement ils sont très forts. Ils sont dans le top 10 européen et c'est une équipe idéale pour nous aider dans notre processus".