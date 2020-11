Bleus: Thuram, 7e "fils de" en équipe de France

Marcus Thuram, fils de Lilian, est entré mercredi contre la Finlande dans le petit cercle des internationaux français de père en fils, une rareté de l'histoire également vécue dans d'autres sélections.

- Thuram, septième dans la liste -

Plus de douze ans après sa dernière apparition en Bleu, le recordman de sélections en équipe de France Lilian Thuram (142 capes entre 1994 et 2008) voit son fils Marcus reprendre le flambeau familial lors d'un match amical mercredi soir contre la Finlande au Stade de France. L'actuel attaquant de Mönchengladbach et le champion du monde 1998 marchent ainsi dans les traces de six précédentes dynasties chez les Bleus.

- Roger (18 sélections) puis Patrice Rio (17 sél.): l'ex-attaquant du FC Rouen et l'ex-défenseur de Nantes ont tous deux porté le maillot bleu en Coupe du monde, le père en 1934 et le fils en 1978.

- René (1 sél.) puis Jean Gallice (7 sél.): des deux joueurs de Bordeaux, le fils Jean est celui qui compte le plus de sélections, toutes entre 1974 et 1976. Comme entraîneur, l'ancien attaquant des Girondins a mené l'équipe de France des moins de 19 ans au titre européen en 2005, avec Hugo Lloris dans les buts.

- Guy (2 sél.) puis Didier Sénac (3 sél.): le premier a porté le maillot tricolore au début des années 1970 comme défenseur du RC Paris, le second lui a succédé comme défenseur du RC Lens dans la décennie suivante. Ce dernier a par ailleurs été sacré aux JO-1984 avec les Bleus.

- René (1 sél.) puis Pierre Pleimelding (1 sél.): l'ex-défenseur de Toulouse et l'ancien attaquant de Lille n'ont disputé qu'une rencontre amicale chacun, en 1953 et en 1978 respectivement.

- Julien (1 sél.) puis Yannick Stopyra (33 sél.): si le père n'a disputé qu'un amical en 1960, le fils également attaquant a revêtu la tunique tricolore une trentaine de fois dans les années 1980. Il atteint notamment la demi-finale du Mondial-1986 avec le "carré magique" (Platini, Giresse, Fernandez, Tigana).

- Jean (48 sél.) puis Youri Djorkaeff (82 sél.): les Djorkaeff père et fils cumulent 130 sélections à eux-deux, chacun ayant marqué l'histoire des Bleus à sa manière. Défenseur de Lyon, Marseille et Paris, Jean a porté 24 fois le brassard de capitaine à partir de 1969. Quant à Youri, milieu offensif de Monaco, Paris, Milan et Kaiserslautern, il a remporté la Coupe du monde en 1998 puis l'Euro en 2000.

- A l'étranger, Maldini ou encore Gudjohnsen -

Hors de France, la famille Maldini possède la palme d'or avec ses trois internationaux successifs: le grand-père Cesare (14 sél. entre 1960 et 1963), devenu par la suite sélectionneur de l'équipe d'Italie, le père Paolo (126 sél. entre 1986 et 2002) puis le fils Daniel, actuel attaquant de l'AC Milan âgé de 19 ans qui compte une poignée de sélections dans les catégories jeunes.

Actuellement titulaire dans la cage du Danemark, Kasper Schmeichel (Leicester) a pris la succession de son père Peter, gardien emblématique de Manchester United qui a cumulé 129 sélections principalement dans les années 1990. Le paternel possède une armoire à trophées bien plus remplie avec notamment l'Euro-1992 et la Ligue des champions 1999.

Avec l'Islande, Eidur Gudjohnsen a littéralement succédé à son père Arnór (73 sél.), le 24 avril 1996 en le remplaçant au cours d'un match amical contre l'Estonie pour la première de ses 88 capes.

Après avoir fait le bonheur de l'OM et du Ghana (73 sél.) dans les années 1990, Abedi Pelé a vu ses fils André et Jordan Ayew porter le maillot olympien et celui des "Blacks Stars". André (Swansea/2e division anglaise) est l'actuel capitaine de Jordan (Crystal Palace) en sélection ghanéenne.

Pierre-Emerick Aubameyang, l'actuel attaquant d'Arsenal, porte lui le brassard de capitaine avec la sélection du Gabon (51 sél.) qu'a également fréquentée son père Pierre (80 sél.) dans les années 1990 principalement.