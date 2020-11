Diables Rouges - La Belgique bat la Suisse 2-1 en amical grâce à un doublé de Batshuayi

(Belga) La Belgique s'est imposée 2-1 face à la Suisse en match amical joué à huis clos mercredi soir au stade Den Dreef de Louvain.

Habitués à jouer à domicile au stade Roi Baudouin, les Diables découvraient le terrain d'Oud-Heverlee Louvain, jouant ainsi leur premier match "home" dans un autre stade belge que leur berceau du Heysel pour la première fois depuis trois ans. Le couvre-feu, qui entre en vigueur à 22h00 à Bruxelles, rendait en effet impossible l'organisation d'une rencontre dans la capitale. Les Suisses semblaient mieux trouver leurs marques que les Belges sur la pelouse d'OHL et cela se traduisit au marquoir après 12 minutes. Lancé en profondeur, Mehmedi exploitait un ballon mal négocié par Bornauw. L'attaquant de Wolfsburg se présentait seul face à Mignolet et ouvrait le score à la 12e minute (0-1). Assez brouillons en première période, les Diables égalisaient au début de la 2e mi-temps: servi par Tielemans, monté au jeu au repos, Batshuayi fit 1-1 à la 49e minute. L'attaquant de Crystal Palace doublait la marque à la 70e minute, plaçant les Diables aux commandes: 2-1, score final. Il s'agissait du dernier match amical de l'année pour les Diables, qui vont désormais receoie coup sur coup l'Angleterre et le Danemark les 15 et 18 novembre lors des deux dernières journées de la Ligue des Nations, également à huis clos à Louvain. En tête de son groupe avec 9 points, 2 de plus que ses deux prochains adversaires, les Diables sont bien placés pour se hisser cette fois dans le Final Four de la Ligue des Nations. Il y a deux ans, c'est une déroute 5-2 en Suisse qui avait privé les Belges du dernier carré de la Ligue des Nations. (Belga)