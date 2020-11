Amical: l'Espagne et les Pays-Bas se neutralisent 1-1 à Amsterdam

L'Espagne et les Pays-bas se sont neutralisés 1 à 1 en match amical à Amsterdam mercredi, les deux formations ne réussissant pas à se relancer avant les rencontres de Ligue des nations face à la Suisse et la Bosnie-Herzégovine.

Le sélectionneur Luis Enrique, dont l'équipe restait sur une défaite contre l'Ukraine mi-octobre 1-0 avec la sélection espagnole, avait décidé d'aligner une "Roja" en 4-3-3, avec Morata et Gerard Moreno devant. Alors que Ansu Fati, blessé samedi lors du match entre le FC Barcelone et le Betis Séville, était remplacé par Marco Asensio du Real Madrid. Sergio Ramos restant sur le banc au départ de la rencontre.

Côté Pays-Bas, Franck de Boer avait également aligné un 4-3-3, les Oranje déplorant l'absence du solide défenseur néerlandais Virgil van Dijk, opéré du genou et absent pour de longs mois.

A la 18e minute de ce match équilibré, sans grand relief, mais relativement accroché, Sergio Canales, le milieu du Betis, a fait vibrer les filets de Marco Bizot d'une belle frappe (1-0), très bien servi par Alvaro Morata qui a confirmé ainsi sa bonne forme avec la Juventus.

Puis, plus rien, ou presque.

"Marquer des buts est la chose la plus difficile en football", a concédé Luis Enrique à l'issue du match. "Nous avons de bons joueurs, et de bons attaquants. Les buts finiront par venir, je ne suis pas inquiet" a déclaré l'ancien joueur du Barça et du Real Madrid.

Il a fallu attendre le début de la seconde période pour voir les Néérlandais réagir véritablement et Donny van de Beek concrétiser une belle action collective devant les buts espagnols (1-1, 47e).

Le score n'évoluera plus malgré les efforts de Memphis Depay pour les Néérlandais et l'entrée de Sergio Ramos coté espagnol.

L'Espagne affronte la Suisse samedi puis recevra l'Allemagne mardi en Ligue des nations. La Roja devra faire mieux que mercredi soir pour effacer sa défaite face à l'Ukraine lors de la 4e journée de Ligue de nations.

Les Pays-Bas reçoivent la Bosnie dimanche avant de se rendre en Pologne mercredi. Les Oranje avaient battu la formation de Robert Lewandowski lors de la 1re journée de Ligue des nations début septembre, avant d'enchaîner deux défaites (Italie puis Mexique) et deux nuls (Bosnie et Italie).