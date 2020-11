Diables Rouges: Roberto Martinez prépare l'après génération dorée, 22 nouveaux noms en 4 ans

Trois joueurs ont fêté leur première cap et équipe nationale mercredi à l'occasion du match amical contre la Suisse à Louvain: Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix et Charles De Ketelaere.

Dodi Lukebakio était titulaire au coup d'envoi, Hannes Delcroix est monté au jeu à la 58e minute et Charles De Ketelaere juste avant les arrêts de jeu. Ces trois premières portent à 22 le nombre de joueurs appelés pour la première fois chez les Diables Rouges sous les ordres de Roberto Martinez, dont la moitié cette année. Le coach espagnol, qui avait remplacé Marc Wilmots et 2016, est également directeur technique de la fédération, et il ne cache pas qu'en intégrant les jeunes joueurs, il cherche à préparer le futur de l'équipe nationale.

Lors de l'amical contre la Côte d'Ivoire le mois dernier, ce sont Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Hendrik Van Crombrugge et Joris Kayembe qui avaient connu les joies d'une première cap. Lors de sa première année à la tête des Diables, et 2016, Martinez n'avait fait appel qu'à trois nouveaux Diables, contre aucun l'année suivante. Ils étaient quatre et 2018 et et 2019, pour onze premières cette année.

Les joueurs appelés pour la première fois par Roberto Martinez:

9 novembre 2016 Pays-Bas - Belgique (1-1) Christian Kabasele, Thomas Foket et Youri Tielemans

27 mars 2018 Belgique - Arabie Saoudite (4-0) Anthony Limbombe

7 septembre 2018 Ecosse - Belgique (0-4) Timothy Castagne, Hans Vanaken et Birger Verstraete

9 septembre 2019 Ecosse - Belgique (0-4) Yari Verschaeren et Benito Raman

13 octobre 2019 Kazakhstan - Belgique (0-1) Brandon Mechele

19 novembre 2019 Belgique - Chypre (6-1) Elias Cobbaut

5 septembre 2020 Danemark - Belgique (0-2) Leandro Trossard et Jérémy Doku

8 septembre 2020 Belgique - Islande (5-1) Koen Casteels

8 octobre 2020 Belgique - Côte d'Ivoire (1-1) Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Sebastiaan Bornauw, Hendrik Van Crombrugge et Joris Kayembe

11 novembre 2020 Belgique - Suisse (2-1) Dodi Lukebakio, Hannes Delcroix, Charles De Ketelaere.

