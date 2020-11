Après avoir joué une mi-temps contre la Turquie, un défenseur croate a appris que son test Covid-19 était positif

Domagoj Vida a appris durant le match de préparation de son pays, la Croatie, contre la Turquie (3-3) mercredi à Istanbul, qu'il était positif au coronavirus. Le défenseur croate a ainsi joué une mi-temps entière avant d'être remplacé.

Tous les joueurs avaient déjà subi des tests au Covid-19 avant de rejoindre leur sélection. Tous les résultats étaient revenus négatifs. Un nouveau test à eu lieu mercredi, le jour du match. Il s'est avéré que Domagoj Vida était positif. Il a été remplacé à la mi-temps et mis en quarantaine. Vida évolue pour le Besiktas Istanbul et devrait ainsi rester dans la capitale turque. La Croatie, 3e du groupe 3 en Ligue A avec 3 points, se déplace samedi en Suède (0 pt) et reçoit le Portugal mardi en Ligue des Nations. Les Portugais comptent 10 unités comme la France après 4 matches.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 12 novembre ?

COVID 19 en Belgique: Noël sauvé mais Saint-Nicolas sacrifié ?