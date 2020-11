"Marseille, la ville du foot": les déclarations de Leonardo provoquent la colère des ultras du PSG

Les ultras du Paris SG s'en sont pris jeudi au directeur sportif parisien Leonardo après des propos du dirigeant brésilien qualifiant Marseille de "ville du foot" plutôt que Paris, et ont réclamé de le rencontrer.

"Ce n'est pas parce que la richesse et la beauté de la Ville Lumière ne se limitent pas au foot que nous ne sommes pas une ville de foot et que nous ne respirons pas PSG", écrit dans un communiqué le Collectif ultras Paris (CUP).

Mardi, lors d'une interview diffusée par le club, Leonardo a affirmé que Paris "n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille".

"A Paris, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'à Paris il y a tellement de choses... Moi, quand j'étais ici, on jouait au football le vendredi parce que samedi et dimanche il y avait d'autres activités", a ajouté le Brésilien, joueur du PSG en 1996-1997.

"Etonnant que M. Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur inégalée, la fidélité, le dévouement de ses propres supporters, même et surtout quand notre club était au bord de la relégation. Mais pour cela, il faut connaître l'histoire de notre club, l'aimer et la respecter. Il faut sans doute surtout connaître les supporters et le peuple du Parc des Princes", répond le CUP.

Les ultras réitèrent leur appel à une rencontre, qu'il a écartée mardi, affirmant que "(s)on rôle, il est vraiment lié au sportif. (...) C'est pour ça que toutes les choses administratives par rapport au club, c'est pas moi."

"Il faudrait peut-être déjà commencer par nous rencontrer, ce que vous n'avez jamais voulu faire depuis votre retour (au club en 2019, NDLR), vous verrez, ça peut être plus facile et agréable qu'un rendez-vous administratif...", répondent les ultras.

