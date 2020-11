Manon De Roey 36e après le premier tour du premier tournoi féminin en Arabie saoudite

(Belga) Après un premier tour de 74 coups, jeudi, Manon De Roey occupe la 36e place du Saudi Ladies International, le premier tournoi de golf professionnel réservé aux femmes en Arabie saoudite, disputé dans la ville économique du Roi Abdallah et qui compte pour le circuit européen (Ladies European Tour/1 millions de dollars).

L'Anversoise de 28 ans, qui avait déjà signé 4 top 10 la saison dernière, a réussi un birdie au quatrième trou, mais a ensuite dû inscrire trois bogeys d'affilée sur sa carte. Après un birdie au dixième trou, elle a dû de nouveau concéder deux bogeys d'affilée. Au dix-huitième et dernier trou, elle a réussi un autre birdie, ce qui lui a permis de dépasser le par de deux coups. La N.1 dans notre pays compte neuf coups de plus que l' Anglaise Georgia Hall anglais qui a réalisé un parcours sans faute en 65 coups (-7), riche de sept birdies). L'Anglaise de 24 ans a remporté le British Open en 2018, compte un coup d'avance sur sa presque homonyme la Galloise Lydia Hall. - Classement après le 1er tour (par 72): 1. Georgia Hall (Ang) 65 -7 2. Lydia Hall (PdG) 66 3. Ursula Wikstrom (Fin) 67 . Emily Kristine Pedersen (Dan) 67 5. Tonje Daffinrud (Nor) 69 . Linda Wessberg (Suè) 69 . Nobuhle Dlamini (Swa) 69 8 . Magdalena Simmermacher (Arg) 70 . Laura Davies (Ang) 70 . Leonie Harm (All) 70 ... 36. Manon De Roey (Bel) 74 (Belga)