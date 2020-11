Diables Rouges: après la Suisse, la Belgique se prépare pour un double rendez-vous décisif

Après avoir battu la Suisse 2-1 en amical mercredi, les Diables Rouges entament à présent leur préparation des deux derniers matchs de Ligue des Nations, contre l'Angleterre (dimanche) et le Danemark (mercredi 18 novembre). Deux matchs joués à Louvain, à huis clos.

Roberto Martinez a eu l'occasion de travailler avec des nouveaux visages et de présenter une équipe expérimentale contre la Suisse. Pour les deux prochaines joutes, l'Espagnol devrait revenir à une équipe plus traditionnelle, tout en tenant compte des indisponibilités.

Par rapport à la sélection initiale qu'il avait annoncée le 6 novembre, Martinez a perdu pour diverses raisons le gardien Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Eden Hazard (Real Madrid) et Leandro Trossard (Brighton). Thomas Foket (Stade Reims), Hannes Delcroix (RSC Anderlecht) et Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) ont été rappelés, mais le dernier cité a été testé positif au Covid-19. Gaëtan Coucke a dès lors été promu des espoirs pour le match contre la Suisse. Coucke, Delcroix, Charles De Ketelaere (Club Bruges) et Sebastiaan Bornauw (Cologne) sont retournés chez les espoirs, qui se déplacent Bosnie-Herzégovine pour un match décisif de qualification à l'Euro U21.

Un noyau de 26 joueurs

A partir de jeudi, Martinez peut donc s'appuyer sur un noyau de 26 joueurs, alors qu'il en avait appelé 32 vendredi. Le sélectionneur espère toujours pouvoir compter sur Romelu Lukaku, sélectionné mais incertain en raison d'une blessure aux adducteurs. Il n'a pas non plus perdu l'espoir de retrouver Eden Hazard, testé positif au coronavirus le week-end dernier avant le match du Real Madrid à Valence. La Belgique est en tête du groupe 2 avec 9 points, deux de plus que l'Angleterre et le Danemark. L'Islande est bloquée à 0. Ce qui signifie que les Diables Rouges pourraient déjà valider leur ticket pour le 'Final Four' de la deuxième édition de la Ligue des Nations dès dimanche. Pour cela, il faut que les Belges battent les Anglais et que les Danois ne s'imposent pas face aux Islandais. Lors de la première édition, les Diables Rouges avaient manqué une qualification au 'Final Four' après un naufrage (5-2) en Suisse alors qu'ils occupaient la première place du groupe avant le dernière journée et qu'ils menaient 0-2 après un quart d'heure de jeu. La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation.

Sélection - Ligue des Nations:

Gardiens (3): Thibaut Courtois (Real Madrid/Esp), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (Wolfsburg/All)

Défenseurs (5): Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Ang), Dedryck Boyata (Hertha Berlin/All), Jason Denayer (Lyon/Fra), Brandon Mechele (Club Bruges), Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Milieux de terrain (11): Leander Dendoncker (Wolverhampton/Ang), Nacer Chadli (Basaksehir/Tur), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/All), Joris Kayembe (Charleroi), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/All), Kevin De Bruyne (Manchester City/Ang), Dennis Praet (Leicester City/Ang), Youri Tielemans (Leicester City/Ang), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Borussia Dortmund/All), Thomas Foket (Stade Reims/Fra)

Attaquants (7): Jérémy Doku (Stade Rennais/Fra), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin/All), Dries Mertens (Napoli/Ita), Yari Verschaeren (Anderlecht), Michy Batshuayi (Crystal Palace/Ang), Christian Benteke (Crystal Palace/Ang), Romelu Lukaku (Inter/Ita)

