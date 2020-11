Masters : Nadal face à Thiem et Tsitsipas; Medvedev et Zverev sur la route de Djokovic

(Belga) Le tirage au sort des deux groupes qui composent l'ATP Finals, le Masters de tennis masculin du 15 au 22 novembre à Londres a été effectué jeudi en fin d'après-midi.

Le groupe Tokyo 1970 est composé de Novak Djokovic (ATP 1), Daniil Medvedev (ATP 4), Alexander Zverev (ATP 7), lauréat en 2018, et Diego Schwartzman (ATP 9). Le groupe Londres 2020 réunira Rafael Nadal (ATP 2), qui dispute le Masters pour la 16e année consécutive, un record, une série débutée en 2005. Il sera opposé à Dominic Thiem (ATP 3), Stefanos Tsitsipas (ATP 6), le tenant du titre, et Andrey Rublev (ATP 8). Djokovic est assuré de terminer N.1 à l'ATP en fin d'année, une performance qui égale le record de Pete Sampras de six années terminées au sommet. Il peut remporter un 6e Masters, record égalé, après ses victoires en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Matteo Berrettini (ATP 10) et Denis Shapovalov (ATP 12) sont les deux remplaçants éventuels dans cet ordre. (Belga)