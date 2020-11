L'Angleterre, un match spécial pour la colonie belge en Premier League (vidéo)

Dimanche, la Belgique affrontera l'Angleterre en Ligue des Nations. Au-delà d'un match et d'un enjeu sportif, ce match est particulier pour les Belges qui évoluent en Angleterre. "C'est un match important, c'est LE match à gagner", plaisante Youri Tielemans, pensionnaire de Leicester, où il est devenu un cadre ces derniers mois. "On a perdu chez eux le mois passé, donc on a envie de se racheter à la maison pour garder la tête du groupe".

S'il affirme ne pas avoir été chambré par les internationaux anglais dans son club, il reconnaît qu'il est plus agréable d'être en position de force. "Cette compétition intérieure donne envie de ne pas être ridicule. Après on doit les entendre parler en Angleterre, j'ai vraiment pas envie de ça", reconnaît-il, sourire aux lèvres. Avant d'affirmer que les Diables Rouges sont prêts à prendre leur revanche.

Rendez-vous est pris dimanche !