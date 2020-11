Les jeunes joueurs, Vincent Kompany, l'avenir: Youri Tielemans donne son avis sur Anderlecht (vidéo)

Youri Tielemans a beau n'avoir que 23 ans, il a déjà laissé une trace remarquable à Anderlecht. Passé à Neerpede entre 2013 et 2017, il a porté la vareuse bruxelloise à 185 reprises. Depuis son départ, beaucoup de choses ont changé, surtout ces deux dernières années.

Interrogé par Emiliano Bonfigli, le milieu de terrain a d'abord refusé de blâmer Doku et Saelemaekers, partis très tôt vers l'étranger. "Il ne faut pas oublier la situation actuelle", analyse le joueur de Leicester. "Avec la crise, le club avait besoin d'un peu d'argent. C'est pour ça qu'ils sont partis, on ne les a pas poussé dehors mais ils n'ont pas été retenus. Ce sont des choix de carrière, si un joueur se sent prêt, il doit partir, il ne faut pas hésiter. Tant que tout le monde est content..."., poursuit Tielemans.

En ce qui concerne Vincent Kompany, il réclame de la patience. "Il faut y aller doucement. Vincent est un enfant du club, il est là pour remettre le club là où il doit être, c'est-à-dire au top du football belge. Après, il essayera de faire quelque chose en Europe. On peut lui faire confiance, il va tout donner pour le club et ça c'est le plus important. Il veut faire avancer le club".