Le calendrier, un problème qui ne dérange pas vraiment Axel Witsel: "On n'a pas de quoi se plaindre" (vidéo)

Axel Witsel, le milieu de terrain des Diables Rouges, a répondu aux questions d'Emiliano Bonfigli. En abordant la question d'un calendrier jugé comme surchargé par certains, l'ancien du Standard a préféré calmer le jeu.

Axel Witsel est un joueur plein de sérénité. S'il n'a pas joué contre la Suisse, repos oblige, il devrait bien disputer les matchs contre l'Angleterre et le Danemark en Ligue des Nations.

Cette compétition est régulièrement prise pour cible par des joueurs. Ils estiment que cela ajoute des rencontres à un calendrier déjà trop chargé. Mais qu'en pense Axel Witsel ? "Il y a vraiment beaucoup de match, mais pour le moment je me sens toujours bien", explique celui qui est devenu un taulier à Dortmund. "Avec le nombre de matchs qu'il y a, le coach fait aussi pas mal de changements, ce qui permet de récupérer. Jouer tous les matchs, en plus de l'équipe nationale, c'est vrai que ce serait vraiment beaucoup. Mais au final je me sens bien, pas de problème".

Des changements ont été opérés dans les calendriers de chaque compétition en raison de la crise sanitaire. Y compris en Allemagne. "On a chaque semaine des semaines anglaises (avec plusieurs matchs, NDLR). Normalement, quand tu joues la Ligue des Champions, tu le joues toujours toutes les deux semaines, pas cette saison. Cela te permet d'avoir de temps en temps une petite semaine où tu n'as qu'un seul match, ça ça a changé aujourd'hui", nous explique Axel Witsel.

Mais contrairement à certains collègues, Witsel refuse de critiquer quoi que ce soit. Il préfère relativiser. "On fait un métier formidable, on a tous de la chance de le faire", tempère le milieu de terrain. "Mais c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile. Après, on n'a vraiment pas à se plaindre. Le nombre de matchs fait beaucoup mais on essaye de gérer au mieux, pour le moment on se sent bien à Dortmund. On peut changer pas mal de joueurs. Le coach ici nous donne quelques jours de congé en plus pour les amicaux, c'est clair que ça fait du bien".