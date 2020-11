Biathlon de tanks, repassage extrême, concours de plats: ces sports ABSURDES pratiqués dans le monde

Le monde du sport est aussi le théâtre de quelques scènes absurdes. Certains inventent des disciplines qui méritaient d'être mises à l'honneur. C'est l'équipe du podcast RTL D'où ça Sport qui s'en est chargée dans un de ses épisodes.

Le sport, ses sports professionnels et ses merveilles inconnues. Dans l'épisode "Ces sports que personne n'a vu venir" de D'où ça Sport, Amaury Detroz et Alexandre Braeckman ont proposé une petite balade dans les contrées mystérieuses des sports étranges. Dans le lot, quelques sports dangereux mais globalement, que des sports dont on ne comprend pas réellement l'objectif.

Premier exemple, sans doute le plus éloquent: le biathlon de tanks. Cette compétition a lieu en Russie depuis 2013. Plusieurs nations se battent dans une compétition amicale, mais qui se déroule exclusivement avec des tanks. Au programme, une épreuve d'obstacles, une de sprint, une de poursuite et enfin de maniabilité. Vous vous en doutez, la majorité des participants sont des allés de la Russie, plusieurs pays de l'OTAN ont par contre refusé d'y participer.

En Angleterre, depuis 1997, certains pratiquent le... repassage de l'extrême. L'idée est simple: simuler du repassage dans des situations dangereuses. Phil Shaw, le créateur, a eu l'idée un soir en rentrant chez lui. Forcé de repasser, ce passionné d'escalade a eu une flemme monumentale. Pour éviter les problèmes, il a donc escaladé une paroi et pris sa planche avec. L'Extreme Ironing était né. Certains l'ont imité sous la glace d'un lac gelé, en faisant du parachute, sur l'eau ou encore sur une montagne à proximité du vide. Des championnats du monde sont organisés, le premier ayant rassemblé pas moins de 1005 équipes.

La Norvège, de son côté, préfère se concentrer sur un sport aquatique. Le principe est simple: organisé un concours de plats chaque année. Les concurrents doivent nous sortir leur plus belle gamelle en sautant de 10 mètres devant un jury. Ces jurés vont alors noter les plats de chaque concurrent sur base de différents critères: le style, la vitesse du saut, le niveau d'écartement des membres à l'atterrissage et la qualité de l'éclaboussure. Rien à gagner, si ce n'est une visite à l'hôpital en cas d'échec. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont suivi le mouvement.

D'autres sports de ce genre sont présentés dans l'épisode de D'où ça Sport ci-dessous. Citons le comptage de moutons, le Quidditch, des sports venus du Japon et bien d'autres surprises. A découvrir juste ici !

