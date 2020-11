Euroligue: Villeurbanne déçoit encore face au Zénit Saint-Pétersbourg

Insuffisante avant la mi-temps, Villeurbanne s'est incliné pour la seconde fois de la semaine 66 à 53, vendredi dans sa salle de l'Astroballe face au club russe du Zénit Saint-Pétersbourg dans le cadre de la 8e journée d'Euroligue.

Mercredi, les champions de France, 16e du classement avec une victoire pour cinq défaites, avaient été mis en déroute déjà à domicile par l'Etoile rouge de Belgrade (89-68).

Pourtant, les Villeurbannais ont retrouvé les vertus défensives qui leur ont fait défaut face aux Serbes. Ils sont cependant tombés, offensivement, sur une formation du Zénit très bien organisée.

Les Rhodaniens ont ainsi eu du mal à se mettre en bonne position pour tirer, notamment dans les deux premiers quart-temps perdus 12-11 et 16-10.

Et lorsqu'ils l'ont été, ils se sont montrés trop maladroits dans leurs tentatives (15 balles perdues à la mi-temps, 9/21 aux tirs à 2 points, 1/7 à trois points)

L'animation du jeu a également été défaillante (15 balles perdues à la mi-temps).

Les joueurs de T.J. Parker ont pourtant offert une belle réaction après la mi-temps sous l'impulsion de Charles Kahudi (14 points), Moustapha Fall (10 pts) et David Lighty (10 pts) ou encore Rihards Lomasz (8 pts), revenant plusieurs fois à trois points.

Si le Zénit l'a emporté de treize points, l'équipe russe, animée par Will Thomas (14 pts), Alex Poythress et Mateusz Ponitka, respectivement 12 et 9 points, a surtout aggravé l'écart dans les derniers instants.

L'avance de + 7 acquise à la mi-temps par Saint-Pétersbourg, qui remonte au 10e rang, a ainsi été déterminante.

L'Asvel affrontera mercredi en Allemagne l'Alba Berlin, avant-dernier du classement, et recevra deux jours plus tard l'Olympiakos.