Euroligue (m) - Isamël Bako et l'ASVEL s'inclinent face au Zenit

(Belga) Les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se sont inclinés vendredi soir à domicile (53-66) face aux Russes du Zenit Saint-Pétersburg pour le compte de la huitième journée en Euroligue de basket. Le pivot belge Ismaël Bako n'a pas réussi à marquer.

Nouvelle défaite, la cinquième en six journées pour les Français, qui n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur les Russes du Zenit Saint-Petersburg vendredi soir. Pendant quarante minutes, les Russes ont creusé l'écart, petit à petit. D'un point (11-12) après les dix premières minutes, il passait à 7 unités à la pause (21-28). Les visiteurs se reposaient sur Will Thomas (14 points et 7 rebonds) pour maintenir l'écart (37-44) même si Charles Kahudi faisait preuve de réussite au périmètre avec quatre tirs à trois points convertis. A l'image du match, le dernier quart-temps était maîtrisé par les visiteurs qui s'imposent logiquement 53-66. Le Belge Ismaël Bako n'a pas réussi à marquer (0/3 à 2 points) en près de 9 minutes de temps de jeu sur le parquet. Il a également capté 2 rebonds. Au classement, les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne se retrouvent avant-dernier. Mercredi prochain, les coéquipiers d'Ismaël Bako se déplaceront en Allemagne pour y affronter l'Alba Berlin pour le compte de la neuvième journée en Euroligue de basket. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)