L'Euro 2020 pourrait finalement se jouer en Grande-Bretagne

L'Euro 2020, qui doit débuter le 11 juin un an après la date initiale, pourrait se jouer en Grande-Bretagne. L'hypothèse est envisagée en raison du contexte sanitaire.

L'Euro 2020 doit en théorie se jouer dans pas moins de 12 villes à travers le continent. L'idée de base avait été bien accueillie, mais avec la crise sanitaire, la possibilité de maintenir cette formule commence à se fragiliser. Or, après avoir déjà reporté d'un an le tournoi, l'UEFA n'a d'autre choix que de trouver des plans B et C.

On le sait, l'une des idées était d'organiser le tournoi en terre russe. Mais d'après le Daily Mail, c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne qui tiendrait la corde. La FA aurait déjà été contactée et serait prête à accepter le projet, disposant d'un nombre très important de stades aux normes. Et surtout, elle serait prête à accueillir du public sur l'ensemble des territoires concernés.

Cela impliquerait une stratégie de testing titanesque pour s'assurer que le tournoi ne deviennent pas un cluster de la maladie. L'Euro doit se jouer du 11 juin au 11 juillet. L'UEFA espère maintenir sa formule initiale, mais ces anticipations ne sont clairement pas innocentes.

