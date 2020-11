MotoGP, Valence: Morbidelli en tête à la 3e séance d'essais, Quartararo relégué en Q1

L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais du Grand Prix de Valence MotoGP, le Français Fabio Quartararo, son coéquipier qui joue sa dernière carte pour le championnat du monde, étant relégué en Q1 pour les qualifications.

Le leader du championnat, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), a pour sa part obtenu le 7e temps.

Les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les 12 premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.

Quartararo n'a obtenu au final que le 11e temps, à deux petits millièmes de la 10e place, et devra donc batailler en Q1 pour espérer pouvoir partir dans les douze premiers sur la grille dimanche. C'est la première fois depuis le début de la saison qu'il doit passer par la Q1.

Il compte actuellement 37 points de retard au championnat sur Mir alors qu'il ne reste que deux courses à disputer.

Le coéquipier et compatriote de Mir, Alex Rins, actuellement 3e au championnat à égalité de points avec Quartararo, a réalisé le 15e temps et devra lui aussi passer par la Q1.

Morbidelli, qui court avec une moto de l'an dernier et non la dernière évolution de la Yamaha comme celle pilotée par Quartararo, a devancé l'Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) et l'Espagnol Pol Espargaro (KTM) au classement combiné des trois séances d'essais libres.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Avintia) s'est classé 4e.

Les qualifications débuteront à 14h50 (13h50 GMT) avec la Q1, le départ de la Q2 étant donné à 15h15.

. Classement combiné des trois premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix de Valence sur le circuit Ricardo Tormo (4,005 km) vendredi et samedi:

1. Franco Morbidelli (ITA/Yamha-SRT): 1:30.168 soit 159,9 km/h de moyenne

2. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) à 0.454

3. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.468

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Avintia) à 0.490

5. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 0.529

6. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) à 0.545

7. Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0.566

8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati-Pramac) à 0.574

9. Miguel Oliveira (POR/KTM-Tech3) à 0.681

10. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0.697

11. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.699.