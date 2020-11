L'entraîneur de l'Angleterre avertit la Belgique: "Nous pouvons les battre"

L'Angleterre doit battre la Belgique dimanche à Louvain pour continuer à rêver d'une qualification au 'Final Four' de la Ligue des Nations. "Ce sera dur, mais pas impossible. Nous l'avons prouvé au match aller à Wembley", a déclaré le sélectionneur anglais Gareth Southgate, samedi, en visioconférence avec la presse.

"Nous devons d'abord nous concentrer sur la performance. Car le résultat est la conséquence de la performance", a résumé Southgate. "Gagner en Belgique sera difficile. Mais ce n'est pas impossible, nous l'avons prouvé à Wembley. Nous croyons en notre équipe, nous sentons que nous progressons constamment. Nous sommes impatients de disputer ce match".

Southgate sait que la tâche sera difficile. "Ils n'avaient perdu que deux matchs en 2018 avant le match aller", a résumé le sélectionneur. "C'est une équipe fantastique. Ils l'ont prouvé sur une longue période. A Wembley, nous avons vu que c'était bien une équipe du top. Nous savons que nous devrons à être notre meilleur niveau avec et sans le ballon. Mais nous n'avons pas peur. Nous aborderons la rencontre avec un état d'esprit positif. Nous savons que nous pouvons faire mal avec des joueurs qui peuvent marquer. Nous savons que nous n'avons encaissé que deux buts lors des neuf derniers matchs. Nous sommes une équipe en pleine progression. Quand tu regardes les derniers matchs, nous avons une équipe très jeune. Le futur est excitant. Nous devons nous assurer à présent d'obtenir des résultats et de progresser."

L'Angleterre sera privée de Harry Maguire, suspendu, mais aussi de Joe Gomez et de Conor Coady, blessés. Soit trois défenseurs centraux. Trent Alexander-Arnold, latéral de Liverpool, est lui aussi indisponible "Il faudra faire des ajustements, c'est vrai. Mais pour être honnête, il faut en faire tout le temps. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que nous n'avons pas eu de test positif au Covid", a souri l'ancien défenseur. "Toutes les équipes doivent faire des ajustements, doivent s'adapter. Nous avons de bons joueurs. Nous avons une bonne équipe, nous faisons confiance à tout le monde. Lors des derniers mois, nous avons pu donner du temps de jeu à tout le monde. Quand tu construis, tu dois construire une équipe forte aussi en prévision de l'été prochain, car à ce moment-là, tu devras tenir compte de qui est en forme, qui est disponible..."

La Belgique affrontera l'Angleterre dimanche et le Danemark trois jours plus tard. L'Angleterre terminera sa campagne par la réception de l'Islande mercredi. Actuellement, les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points. Danois et Anglais suivent avec 7.

L'Islande est bloquée à 0. La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 14 novembre ?

Coronavirus en Belgique: les ministres se réunissent pour redéfinir la stratégie de tests