Kevin De Bruyne vole au secours d'Eden Hazard: "Je n'ai aucun doute à son sujet"

Eden Hazard, testé positif au coronavirus, n'est pas dans le groupe des Diables Rouges, qui affronteront l'Angleterre et le Danemark sans lui. Une vraie déception alors qu'il revenait de blessure et s'apprêtait à rejouer en équipe nationale pour la première fois depuis un an.

Son absence est une tuile. Kevin De Bruyne ne l'a pas caché, mais en conférence de presse, il a surtout tenu à prendre sa défense. "Eden, c'est vraiment dommage pour lui ce qui lui arrive", a directement assuré le milieu de Manchester City. "C'est dommage parce qu'il revenait de blessure. Il a vécu une année difficile, avec les blessures. Mais quand il reviendra en forme, il fera ses trucs habituels. Il reviendra, en forme et motivé. Je n'ai aucun doute à son sujet", a-t-il poursuivi.

Pour autant, selon lui, il n'est pas question de se morfondre. "On doit composer avec son absence. Ceux qui devront le remplacer feront, je l'espère, le boulot espéré. On essayera de prendre les trois points", a conclu le Diable Rouge.

