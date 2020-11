Diables Rouges - Selon Martinez, la Belgique doit cette fois conserver un bon niveau pendant 90 minutes

(Belga) Pour battre l'Angleterre, dimanche à Louvain, la Belgique devra jouer toute la rencontre au niveau des 45 premières minutes du match aller, le mois passé à Wembley, lorsque les Diables Rouges s'étaient inclinés 2-1 alors qu'ils avaient mené au score. Roberto Martinez, qui atteindra le cap des 50 matches comme sélectionneur de la Belgique, l'a expliqué samedi lors d'une conférence de presse virtuelle.

Ironie du sort, Martinez a débuté son aventure chez les Diables Rouges contre l'Espagne, son pays natal, et dirigera son 50e match contre l'Angleterre, le pays où il a débuté sa carrière d'entraîneur. "C'est une belle manière de regarder, mais je ne le regarde pas comme ça", a souri Martinez. "Je suis né en Espagne, je suis devenu entraîneur en Angleterre. Ce sont deux pays spéciaux pour moi. Cinquante match, c'est un bon jalon dans le football international. En club, tu l'atteins en une seule saison. En football international, c'est une belle période, avec les qualifications et un grand tournoi. C'est un moment de grande satisfaction, pas seulement pour moi mais aussi pour tous ceux qui ont fait partie des Diables Rouges ces quatre dernières années. Je suis très satisfait de la manière dont nous avons maintenu les Diables Rouges à la première place au classement FIFA depuis deux ans. Je veux remercier tous les joueurs qui ont été impliqués et chaque membre du staff. Cette équipe autour de l'équipe qui a créé un environnement de très très haut niveau." Martinez n'a connu que quatre défaites en tant que sélectionneur. La dernière, c'était justement contre l'Angleterre, à Wembley, le mois passé (2-1). "C'était un match serré", rappelle le sélectionneur. "Nous avions le match sous contrôle en première période. Nous l'avons laissé nous échapper en seconde période. Les deuxièmes 45 minutes sont quelque chose que nous pouvons améliorer. En première mi-temps, nous étions très contents de ce que nous avions réalisé. Demain, nous avons l'opportunité de jouer à domicile. Nous devons essayer d'étendre ces 45 minutes à 90 minutes. En deuxième mi-temps, nous ne contrôlions pas assez les deux rectangles, que ce soit en défense ou devant le but. C'est quelque chose que nous voulons clairement améliorer demain." La Belgique affrontera l'Angleterre dimanche et le Danemark trois jours plus tard. L'Angleterre terminera sa campagne par la réception de l'Islande mercredi. Actuellement, les Diables Rouges sont en tête du groupe avec 9 points. Danois et Anglais suivent avec 7. L'Islande est bloquée à 0. La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l'Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation. (Belga)