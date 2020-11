WTA Linz - Aryna Sabalenka, sa partenaire en double, sera l'adversaire d'Elise Mertens en finale

(Belga) Habituellement associées en double où elles forment l'une des meilleurs paires au monde, Aryna Sabalenka et Elise Mertens seront cette fois face à face dimanche en finale du simple du tournoi WTA de Linz, Autriche, une épreuve sur surface dure dotée de 202.250 dollars.

Tête de série numéro 1 du rendez-vous autrichien, la Biélorusse, 11e mondiale, 22 ans, a en effet pris la mesure en demi-finales samedi de la Tchèque Barbora Krejcíková (WTA 74), 24 ans, en trois manches - 7-5, 4-6 et 6-3 - en 2 heures et 3 minutes de match. Plus tôt dans l'après-midi, Elise Mertens (N.2), 24 ans, 21e mondiale, s'était hissée en finale en battant la Russe Ekaterina Alexandrova (N.4), 25 ans, 33e joueuse du monde (2-6, 6-1 et 7-5 en 2h05) pour disputer dimanche sa 8e finale sur le circuit WTA, sa 2e de l'année après sa défaite à Prague (face à la Roumaine Simona Halep) en août, elle qui compte 5 victoires WTA à son palmarès. Il s'agira la 12e finale sur le circuit pour Sabalenka et la 3e de l'année après ses victoires à Doha en février et Ostrava la semaine dernière. La jeune biélorusse a remporté aussi en 2019, trois tournois en Chine - Shenzhen, Wuhan et Zhuhai et, en 2018, ceux de New Haven et Wuhan déjà. Elise Mertens a inscrit elle son nom au palmarès des tournois de Doha (2019), Hobart (2017 et 2018), Lugano (2018) et Rabat (2018). Il s'agira pour les deux joueuses d'une sixième confrontations en face à face. La 2e cette année après un succès de Sabalenka à Dubaï (6-4, 6-3) en février. Mertens est menée 2 victoires à trois. En double, Elise Mertens et Aryna Sabalenka, associées, comptent quatre victoires à leur palmarès à Ostrava cette année, à Indian Wells, Miami et surtout dans l'épreuve du Grand Chelem de l'US Open l'an dernier.