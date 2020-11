Top 14: Régis Sonnes nommé nouveau manager d'Agen

Agen a officialisé samedi l'arrivée comme manager de Régis Sonnes, qui sera assisté dans sa mission par deux anciens joueurs du SUA, Jalil Narjissi en charge des avants et Sylvain Mirande qui s'occupera des lignes arrières.

Ce trio, qui s'est engagé jusqu'en 2022, prendra ses fonctions dès la semaine prochaine, a précisé le club lot-et-garonnais dans un communiqué.

"Ils ont tous les trois un lien et un attachement particulier avec le club. Ce sont des profils qui correspondent à l'identité de jeu et aux valeurs du SUA", a indiqué le président Jean-François Fonteneau, cité dans le communiqué, qui avait assuré l'intérim depuis deux semaines après le renvoi du manager Christophe Laussucq et de son adjoint Rémi Vaquin après de mauvais résultats.

Sonnes, 48 ans, ancien 3e ligne d'Agen (1998-2001), avait débuté sa carrière d'entraîneur à Armandie (2005-2006) comme adjoint du duo Christian Lanta - Christophe Deylaud. Par la suite, il avait eu en main la sélection espagnole, puis les avants de Bordeaux-Bègles.

Revenu à Toulouse après avoir dirigé une école de rugby en Irlande et entrainé un club amateur près de Cork, il a été champion de France en 2019.

Narjissi, 40 ans, a été talonneur du SUA pendant douze saisons (2004-2016) alors que Mirande, 36 ans, a porté pendant cinq saisons (2003 à 2008) le maillot du club huis fois champion de France.

Cette annonce est intervenue quelques minutes après la nouvelle défaite d'Agen à domicile contre Toulon (9-38), sa neuvième en neuf journées de Top 14. Au tiers du championnat, le SUA compte sept points de retard sur Brive, l'actuel barragiste, qui a joué un match de moins.