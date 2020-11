1B Pro League - Le Club NXT et Westerlo partagent (1-1) en match d'alignement

(Belga) Le Club NXT, les espoirs du Club de Bruges, et Westerlo ont partagé l'enjeu 1-1 dans une rencontre d'alignement de la 5e journée de 1B Pro League. Youssouph Badji (9e, 1-0) a donné l'avance aux Blauw & Zwart et Noel Soumah (13e, 1-1) a égalisé pour les Campinois. Au classement, les espoirs brugeois, qui n'ont pas gagné un seul match, sont derniers (4 points) et Westerlo reste 6e (11 points en 9 matches).

Plus tôt dans la soirée, le RWDM a battu le Lierse 2-0 dans un match de la 8e journée. Alors qu'ils étaient réduits à dix suite à l'exclusion de Nicolas Rommens (44e), les Bruxellois ont inscrit deux buts par Leonardo Rocha (50e, 1-0) et Abdoul Dante (53e, 2-0). Au classement, le RWDM s'est hissé à la troisième place avec 15 points (dix matches joués). Ils ne sont plus qu'à trois points de Seraing, qui jouera son 10e match à Deinze (8 matches, 11 points) dimanche à 16 heures. L'Union Saint-Gilloise, leader avec 23 points, compte déjà dix rencontres tout comme Lommel (14 points, 4e). (Belga)