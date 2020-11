Euromillions Basket League - Première victoire pour Mons et Charleroi

(Belga) Le Spirou de Charleroi s'est imposé samedi soir à domicile (86-80) face au Phoenix Brussels pour le compte de la deuxième journée en Euromillions Basket League, le championnat belge de basketball. Dans le groupe B, Mons s'est imposé 65-59 à domicile face à Louvain.

Battu à Ostende la semaine dernière, le Spirou de Charleroi s'est offert sa première victoire de la saison en venant à bout du Brussels. Rapidement, les joueurs de Sam Rotsaert, le coach sambrien, ont mis énormément d'intensité dans la rencontre et les Bruxellois n'ont pas été en mesure de réagir. Sous l'impulsion d'un très bon Tim Lambrecht (26 points et meilleur marqueur), les locaux prenaient les commandes (22-18 et 47-35 à la pause). Au retour des vestiaires, BJ Raymond, le pivot américain du Brussels, prenait les choses en main pour remettre les visiteurs dans le match (58-56) mais le rythme et la pression défensive imposés par les Carolos faisaient finalement la différence en leur faveur (86-80). Charleroi remporte sa première victoire de la saison dans ce groupe A alors que le Brussels enregistre une deuxième défaite consécutive. Au classement du Groupe A, le Spirou de Charleroi prend la tête (1 victoire pour 1 défaite), devant Ostende (1-0), Anvers (1-0), le Brussels (0-2) et Malines (0-0). Dans l'autre match de la soirée, dans le groupe B, Mons s'est imposé à domicile (65-59) face à Louvain pour son premier match de la saison. Les Montois ont pu s'appuyer sur quatre joueurs à plus de dix points: Auston Barnes (11), Anthony Lambot (12), Arik Smith (11) et Skylar Spencer (14). Au classement, les Montois prennent la tête du groupe B (1 victoire pour aucune défaite), devant Louvain (0-1), Limburg United, Alost et Liège. (Belga)