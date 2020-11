Ligue des nations: l'Espagne arrache le nul face à la Suisse (1-1)

L'Espagne a arraché le match nul face à la Suisse samedi (1-1) à Bâle lors de la 5e journée de Ligue des nations, après un match fou marqué par deux penaltys ratés par Sergio Ramos, qui relance le suspense dans le groupe D.

Les Espagnols, qui enchaînent un troisième match sans victoire, abandonnent la première place du groupe à l'Allemagne, qu'ils devront battre mardi pour arracher leur ticket pour la phase finale en octobre 2021.

En égalisant à la 89e minute sur une contre-attaque de Gerard Moreno, répondant au but superbe de Remo Freuler en première mi-temps, ils échappent à la deuxième défaite de leur histoire face à la Suisse, après celle concédée en phase de groupes du Mondial-2010.

Mais la sélection de Luis Enrique, en pleine reconstruction avec une armada de jeunes joueurs, a longtemps étalé les limites dévoilées ces dernières années: possession stérile, obstination dans l'axe et manque de verticalité.

Le capitaine de la Roja, Sergio Ramos, a manqué deux penaltys en deuxième période pour sa 177e sélection, qui fait de lui le joueur européen le plus capé de l'histoire devant le gardien italien Gianluigi Buffon.

Malgré un match plein de fougue mais fini à dix, les Suisses n'ont toujours pas gagné cette année, mais conservent une chance de rester dans l'élite s'ils battent mardi l'Ukraine, défaite samedi par l'Allemagne (3-1).

- Double échec pour Ramos -

Les Espagnols avaient accaparé le ballon d'emblée, mais sans déstabiliser la défense helvète: Ferran Torres tirait au-dessus (10e), puis Fabian Ruiz tentait sa chance de loin (17e) et Oyarzabal manquait de surprendre Sommer sur une frappe flottante de la gauche, captée en deux temps (22e).

Etouffés, les Suisses manquaient de justesse dans leurs rares prises de balle: Sommer relançait plein axe (10e), erreur qui lui avait déjà coûté un but en Espagne en octobre, et Zuber gâchait d'une poussette sur Sergi Roberto une belle transversale en contre-attaque.

Mais en délaissant le combat dans l'axe pour remonter par la droite, ce sont les hommes de Vladimir Petrovic qui trouvaient la faille: Breel Embolo, servi dans la profondeur, remettait en retrait vers Remo Freuler.

Déjà buteur face à l'Allemagne en octobre (3-3), le milieu de l'Atalanta reprenait sans contrôle de l'intérieur du pied gauche, expédiant une frappe limpide dans la lucarne espagnole (26e, 1-0).

Et Rodriguez manquait d'aggraver le score dans la foulée, enroulant depuis la gauche un coup franc sous la barre, claqué en corner par Unai Simon.

De retour des vestiaires, la Suisse poussait pour se mettre à l'abri mais Breel Embolo, lancé par Xherdan Shaqiri, se heurtait par deux fois à un excellent Pau Torres (63e, 66e).

A deux reprises, Sergio Ramos manquait d'égaliser sur penalty. Sommer se couchait une première fois à la limite du poteau droit (58e), puis bloquait une frappe trop molle du défenseur du Real (80e).

Mais après l'expulsion d'Elmedi pour une faute sur Morata qui filait au but, les Suisses souffraient et laissaient plus d'espaces en contre.

Sur un mouvement d'école, Sergio Reguilon accélérait à gauche et trouvait Gerard Moreno à la limite du hors jeu. Entré depuis huit minutes, l'attaquant de Villareal poussait sa reprise dans le but du pied droit (1-1, 89e).