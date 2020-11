WTA Linz - Sabalenka, l'adversaire de Mertens : "Super d'affronter Elise en finale"

(Belga) Aryna Sabalenka (WTA 11). Biélorusse, 22 ans. Lauréate à Doha en février et à Ostrava le mois dernier. Et, accessoirement, sa partenaire de double. Telle sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 21) ce dimanche en finale du tournoi WTA indoor de Linz, le dernier de l'année 2020. La native de Minsk a battu pour sa part la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 74), 24 ans, 7-5, 4-6, 6-3.

"Je suis très heureuse", a-t-elle confié, après sa victoire. "Ce ne fut pas un match évident. Je n'ai pas très bien joué, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battue à fond et cela m'a permis de m'en sortir. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps avec mon nouveau coach, ancien sparring-partner, à amener plus de variété dans mon jeu, à parvenir notamment à jouer ces balles court-croisées. Je dirais que c'est l'une des améliorations les plus marquantes. J'ai également progressé au service et en retour et c'est ce qui m'a permis de retrouver mon rythme et simple et de si bien jouer ces derniers temps." Il s'agira de la sixième confrontation sur le circuit entre Aryna Sabalenka et Elise Mertens et la deuxième cette année après la victoire de la Biélorusse 6-4, 6-3 au deuxième tour du tournoi WTA de Dubai en février. Elle mène d'ailleurs par trois victoires à deux sur ce plan alors qu'elle cherchera à décrocher en Autriche le huitième titre de sa carrière. "À l'entame du tournoi, j'avais dit que ce serait cool d'affronter Elise en finale. Et voilà que nous y sommes!", a-t-elle souri. "C'est super. Elise est une grande joueuse. Chaque match que nous avons joué jusqu'ici a été d'un excellent niveau. Ce fut toujours une grande bagarre. Je suis donc impatiente. Je sais que ce ne sera pas facile, car elle touche bien la balle et se déplace très bien. Nous nous sommes entraînées ensemble cette semaine et j'ai souffert. Mais bon, je vais faire le maximum pour remporter ce titre."