L'importance de Romelu Lukaku et de son jeu dos au but chez les Diables Rouges (vidéo)

Notre consultant Frédéric Gounongbe a réalisé un focus sur l'importance de Romelu Lukaku chez les Diables Rouges. Il a notamment pointé son jeu dos au but: "Il est difficile de faire sans Romelu, notamment sur les longs ballons. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle Roberto Martinez le privilégie face à Batshuayi. Sur les longs ballons, Lukaku peut remettre en retrait pour un milieu de terrain, très disponible comme Witsel. Il réussit donc à faire monter le bloc, c'est très important pour une équipe. Ce sont notamment des ballons très compliqués avec des défenseurs très physiques. Mais il arrive à gagner ses duels, à tenir le ballon et permettre aux milieux de se projeter. Il a aussi beaucoup progressé dans sa vision du jeu et ses petits gestes techniques".