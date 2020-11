CAN 2021 - Le Sénégal premier qualifié pour la CAN 2021

(Belga) Le Sénégal s'est qualifié pour la CAN-2021 en allant s'imposer (1-0) dimanche chez son voisin, la Guinée-Bissau, lors de la 4e journée des élimionatoires, devenant la première équipe à décrocher sur le terrain son sésame pour cette édition reportée en janvier 2022 pour cause de Covid-19.

Les Lions de la Téranga s'en sont remis encore une fois à leur attaquant vedette Sadio Mané, auteur de l'unique but du match à la 82e minute de la partie. Malgré une nette domination, cette victoire a été longue à se dessiner, la faute à la maladresse criante des attaquants sénégalais : avant de marquer, Mané a vendangé deux grosses occasions (15, 75), alors que Sarr, seul devant le but vide, a trop croisé sa reprise de la tête (76). Réduite à dix après l'exclusion de Bura (64), la Guinée-Bissau a vendu chèrement sa peau, mais les changements offensifs opérés par l'entraîneur du Sénégal avec l'entrée de Nguette et Diallo à la place de Sarr et Dia, ont donné un second souffle aux Lions et acculé les locaux. Sur une percée côté gauche, Mané a accéléré et résisté aux défenseurs adverses avant de placer un pointu qui a fait mouche (82) et envoyé le Sénégal au Cameroun. Dans ce groupe I, le deuxième billet pour la CAN se jouera entre la Guinée-Bissau et le Congo qui se déplace lundi en eSwatini (ex-Swaziland). Dans les autres matchs du jour, le Burundi s'est relancé dans le groupe E en dominant la Mauritanie (3-1) à Bujumbura. Les Comores ont battu le Kenya 2-1 dans le groupe G. Le Tchad a concédé à domicile un résultat nul face à la Guinée (1-1) dans le groupe A. La Guinée équatoriale reçoit la Libye plus tard dans la soirée (groupe J) (Belga)