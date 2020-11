Dries Mertens: "C'est toujours difficile contre l'Angleterre" (vidéo)

Voici la réaction de Dries Mertens après la victoire de la Belgique face à l'Angleterre (2-0) dimanche soir en Ligue des Nations.

La Belgique a battu l'Angleterre 2 buts à 0 dans son cinquième match du groupe 2 de la Ligue des Nations, en Ligue A, dimanche, à Louvain. Youri Tielemans (10e) et Dries Mertens (24e) ont inscrit les deux bus belges. Les Diables Rouges conservent la première place du groupe avant la dernière journée, mercredi, contre le Danemark.

"C'est toujours difficile contre l'Angleterre, c'est une bonne équipe. Heureusement, on a mis deux buts et su tenir le 0 derrière", a indiqué Mertens à notre micro. "On ne voulait pas perdre et gagner ce match et se donner une bonne opportunité pour mercredi contre le Danemark. Cette victoire fait du bien, on est très content. Il faut rester positif et pour le match de mercredi, on doit être là".