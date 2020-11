Top 14: le Stade Français se balade contre le leader rochelais

Après Toulouse, La Rochelle: dans le choc de la 9e journée, le Stade Français a enchainé contre le leader du Top 14 une deuxième victoire probante avec bonus dans son stade Jean-Bouin, dimanche soir à huis clos (35-13).

Décalée en soirée après le report de Clermont-Lyon pour des cas de Covid-19 dans l'effectif lyonnais, cette rencontre a tenu ses promesses de spectacle avec notamment un grand Sekou Macalou pour le Stade Français.

Pour Paris, c'est une confirmation: après un match référence contre l'équipe bis du Stade Toulousain il y a quinze jours, les hommes de Gonzalo Quesada sont en pleine renaissance dans le jeu comme au classement, où ils montent à la 8e place avec 19 points - à égalité avec Bordeaux-Bègles (7e), victorieux à Castres vendredi.

"C'est plus que contrat rempli, (...) d'autant plus qu'on avait plus gagné deux matches consécutifs depuis très longtemps", a savouré l'entraîneur des avants parisiens Laurent Sempéré.

C'est en revanche une fin de série pour La Rochelle, qui restait sur cinq succès d'affilée. Toujours leaders, les Maritimes (1er, 26 pts) voient Toulouse, vainqueur à Pau samedi, revenir à deux points, dans un classement qui manque encore de clarté avec de nombreux matches reportés en raison de la pandémie.

Contrairement à leur habitude cette saison, les Rochelais ont très mal débuté le match, incapables d'imposer leur loi. Au contraire, ils ont subi celle des Parisiens qui, comme contre les Toulousains, ont montré beaucoup d'envie, toujours dans l'avancée. Résultat, ils ont inscrit quatre essais à la meilleure défense du championnat.

- Macalou impressionne -

Si les premiers faits de jeu ont été trompeurs avec une pénalité de l'ancien Parisien Jules Plisson (3-0, 6e) et un carton jaune pour le capitaine bleu Paul Alo-Emile dans le même temps, ce sont bien les locaux qui ont marqué le premier essai grâce à un premier éclair de Sekou Macalou.

Sans complexe à 14, les Parisiens ont d'abord essayé à gauche avant de percer la ligne rochelaise à droite, grâce à la puissance et la vitesse de leur troisième ligne Macalou, qui a su marcher sur la défense rochelaise avant de servir Jonathan Danty, ce dernier offrant l'essai, d'une superbe passe dans le dos, à Sefanaia Naivalu (12e, 5-3).

Plisson, qui s'épanouit cette saison au bord de l'Atlantique, a pu croire qu'il allait passer une belle soirée en enchaînant une deuxième pénalité (13e, 5-6). C'était sans compter sur Macalou, lancé encore une fois comme un boulet sur son côté droit pour aller raffuter l'ouvreur rochelais et s'offrir le deuxième essai (12-6).

- Maritimes impuissants -

Impuissants en défense, les Maritimes ont pris l'eau sur leur gauche, face à Macalou, et leur droite, face à l'ailier Lester Etien, auteur du 3e essai (26e, 22-6).

Implacable dimanche, Macalou s'est offert un doublé en seconde période (35-13, 62e), confirmant son excellent début de saison et donnant raison à Fabien Galthié, qui l'a sélectionné dans la liste des 31 joueurs retenus pour préparer le deuxième match de la Coupe d'automne des nations face à l'Ecosse, à Edimbourg le 22 novembre.

Macalou? C'est simple, "il est partout, dans les rucks, sur les extérieurs. Il est capable de tout faire", selon Sempéré. Son coéquipier Arthur Coville renchérit: "Il a des qualités hors norme de vitesse et d'explosivité".

En l'absence des internationaux français Gaël Fickou (Paris) et Grégory Alldritt (La Rochelle) notamment, ce sont des seconds couteaux bleus qui se sont illustrés. Car, répondant à Macalou, c'est l'ailier Arthur Retière, entré à la mi-temps, qui a inscrit le seul essai de La Rochelle, qui n'a rien lâché mais était tout simplement moins fort.