XV de France: Ntamack forfait, Carbonel appelé

Coup dur pour les Bleus: le demi d'ouverture du XV de France Romain Ntamack est "forfait pour blessure" et ne disputera donc pas le premier match des Français dans la Coupe d'Automne des nations, dimanche en Ecosse.

Le Toulousain (21 ans, 18 sélections) est remplacé par l'ouvreur de Toulon Louis Carbonel (21 ans, 0 sélection), a annoncé la FFR, sans donner plus de précision sur la blessure.

Carbonel sera donc en concurrence avec le Bordelais Matthieu Jalibert (22 ans, 5 sélections) pour le maillot N.10 lors du déplacement à Murrayfield, où l'équipe de France a connu sa seule défaite de l'ère Galthié (28-17) en mars dernier, juste avant l'arrêt du Tournoi des six nations.

Titulaire indiscutable, Ntamack s'est imposé en Bleu pour former une charnière 100% Stade toulousain avec Antoine Dupont. Lors de ses deux derniers matches avec le XV de France, le buteur français a inscrit 31 points, dont un essai, contribuant largement aux succès face au pays de Galles (38-21) et à l'Irlande (35-27).

Le Toulousain avait d'ailleurs terminé meilleur réalisateur du Tournoi des six nations 2020 avec 57 points et figurait parmi les six nommés pour le titre de meilleur joueur de la compétition, finalement remporté par Dupont.

"Carbo", double champion du monde U20, pourrait connaître sa première sélection en A après avoir été convoqué en début d'année dans le groupe élargi sans jamais disputer de match.

- Jalibert titulaire? -

"Quand tu es un compétiteur, il y a forcément un peu de frustration (de ne pas être appelé, NDLR) parce que tu as toujours envie d'être au top et montrer que c'est toi qui peux avoir les clés du camion", avait confié le Toulonnais à l'AFP.

Après s'être dit "déçu" de ne pas être convoqué pour boucler le Tournoi 2020, il avait assuré "rêver" de cette première cape.

"Quand ce sera le moment et quand ils estimeront que ce sera le moment, cela arrivera. Si je reste concentré sur mes performances et que j'arrive à confirmer chaque semaine, ça arrivera tout seul", avait-il alors lancé.

Ce moment est donc arrivé plus tôt que prévu pour Carbonel, même s'il devra se défaire de Jalibert, qui était déjà du déplacement à Edimbourg en mars.

L'ouvreur de l'UBB avait alors remplacé Ntamack, victime d'une commotion, au bout de huit minutes de jeu. Sans se montrer convaincant.

Une chance pour le Toulonnais? En raison de l'accord entre la Ligue et la Fédération, qui limite à trois le nombre de feuilles de match pour les internationaux, il devrait de toutes les façons avoir sa chance.

Si ce n'est pas en Ecosse dimanche, ce sera contre l'Italie, au stade de France la semaine suivante, ou lors du match de classement, le 5 ou 6 décembre.

Après l'annulation du match face aux Fidji en raison de cas de Covid-19 dans la sélection du Pacifique, les Bleus lancent leur Coupe d'automne des nations à Murrayfield pour une revanche face au XV du Chardon.