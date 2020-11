Le gardien du Danemark victime d'un impressionnant KO (vidéo)

Fameuse frayeur, hier soir en Ligue des Nations, pour Kasper Schmeichel. Le gardien du Danemark a été victime d'un malencontreux incident alors que son équipe affrontait l'Islande.

Il a en réalité été heurté par Albert Gudmundsson, lancé à pleine vitesse. Schmeichel anticipe et récupère le ballon, mais l'Islandais ne parvient pas à l'esquiver et lui heurte le visage avec le genou. Le gardien de Leicester va alors rester au sol, comme inconscient, pendant plusieurs secondes.

Les soigneurs lui ont fait passer le protocole commotion avec succès mais l'ont sorti par précaution. Il ne devrait pas y avoir de problèmes pour l'aligner la semaine prochaine en club, mais sa présence face à la Belgique n'est pas encore confirmée. On lui souhaite de pouvoir en être. Le match entre nos Diables Rouges et le Danemark est décisif pour la qualification au Final Four de la Ligue des Nations.