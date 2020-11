Rafael Nadal tacle Novak Djokovic pour son association des joueurs

Rafael Nadal n'est pas convaincu par le projet porté et réalisé par Novak Djokovic en ce qui concerne son association de joueurs. Pour l'Espagnol, il n'est pas forcément indispensable dans le contexte actuel.

Rafael Nadal fait partie de l'association de joueurs à l'échelle de l'ATP, le circuit masculin. Une structure officielle qu'il défend alors que Novak Djokovic, lui, a décidé d'en sortir et de créer la PTPA. Une nouvelle association qui permet aux joueurs de faire connaître leurs revendications, mais qui se distancie de l'ATP.

Ce projet avait déjà suscité pas mal de colères, certains parlant d'une division inutile sur le circuit. C'est notamment l'avis de Rafael Nadal, qui n'a pas hésité à tancer Djokovic à ce sujet. , a déclaré l'Espagnol dans les colonnes de AS. Avant d'embrayer. "Ce n’est pas parce qu’ils ont créé cette organisation qu’ils aident le tennis plus que les autres joueurs qui croient en la structure habituelle, au sein de l’ATP. Si nous avons vécu des situations positives, c’est grâce à l’implication de Roger, la mienne, mais aussi Novak et Andy car on a toujours eu le souci de demander aux autres ce dont ils avaient besoin", estime-t-il.

Le gros sujet de discorde qui a amené à cette scission, ce sont les salaires pour les professionnels qui ne sont au top niveau. "Si nous comparons les revenus d’il y a 5, 6, 7 ou 8 ans à aujourd’hui, il est clair que nous avons considérablement réduit l’écart entre les joueurs les moins bien classés et les meilleurs. Nous savons que nous devons continuer à travailler là-dessus, mais nous ne considérons pas qu’une autre organisation soit nécessaire", a détaillé Rafael Nadal.

Disons que tout n'est pas forcément apprécier au sein des élites du tennis masculin.

