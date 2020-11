Excellent contre la Belgique, Jack Grealish s'est préparé... en s'inspirant de Kevin De Bruyne

Absolument génial hier soir contre la Belgique, Jack Grealish est en train de démontrer tout son potentiel. Le milieu de terrain a plusieurs fois réussi des gestes de grande classe contre les Diables Rouges, ce qui a subjugué une presse anglaise déjà majoritairement conquise.

Interrogé en fin de match, Grealish a fait une étonnante confidence sur sa façon dont il s'est préparer pour le match face à la Belgique. "Ces dernières 24 heures, j’ai regardé des vidéos de mes joueurs préférés", a-t-il détaillé. "De qui, par exemple ?", a embrayé le journaliste de Sky Sports. "J’ai regardé des vidéos de Kevin De Bruyne, Philippe Coutinho et beaucoup de joueurs qui jouent à mon poste. Je le faisais quand j’étais plus jeune et je le fais encore aujourd’hui avant chaque match. Cela me motive", a conclu Grealish.

Un joli compliment pour De Bruyne, que l'on a cependant connu plus inspiré qu'hier.

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 16 novembre ?