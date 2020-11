WTA Linz - Elise Mertens, de retour dans le Top 20 mondial: "Le Top 10 est un énorme cap à franchir"

(Belga) Elise Mertens (WTA 20) a donc achevé l'année 2020 par un retour dans le Top 20 mondial à la suite de son accession, dimanche, en finale du dernier tournoi WTA de la saison, à Linz. Battue 7-5, 6-2 par sa partenaire de double, la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 10), la Limbourgeoise, qui fêtera ses 25 ans ce mardi, a gagné une place aux dépens de la Tchèque Marketa Vondrusova (WTA 21) pour se classer au 20e rang.

"Le top-20 était l'objectif que je m'étais fixé", a-t-elle raconté avant de quitter l'Autriche pour rentrer en Belgique. "J'avais donc un peu de pression, vu que je devais atteindre les demi-finales, et je suis très contente d'avoir bien pu la gérer. J'ai été très constante depuis la reprise du circuit, j'ai gagné beaucoup de matches. Donc le niveau était là. J'ai aussi le sentiment d'être devenue une meilleure joueuse. J'ai progressé sur le plan mental et aussi physiquement. Malgré des matches longs et accrochés, je n'ai jamais été blessée, ce qui me réjouit." Épatante de régularité depuis la reprise du circuit, début août, avec notamment deux accessions en finale à Prague et à Linz, et un quart de finale à l'US Open, Elise Mertens, espère bâtir sur ces bons résultats pour poursuivre sa progression en 2021. "J'ai évidemment envie de continuer à grimper au classement", a souri la N.1 belge, dont le dernier titre remonte au tournoi de Doha, en février 2019. "Le Top 10 est un énorme cap à franchir. Il y a un gros écart de points à combler. J'ai déjà été 12e mondiale, mais c'était il y a un petit temps (fin 2018, ndlr), et je sais que je devrai hausser mon niveau. Les matches contre les filles du Top 10 ou du Top 15 sont très difficiles et il me manque encore quelque chose. Je dois travailler à trouver plus de longueur dans mes frappes, car contre Aryna, qui est très puissante, je jouais trop court. Et faire plus mal avec la troisième balle (après le service et le retour, ndlr). Envoyer une gifle pour déborder l'adversaire. Je vais essayer d'avancer étape par étape". (Belga)