PSG: les détails de l'offre du FC Barcelone pour Neymar en 2019

Un ancien dirigeant du FC Barcelone a révélé les détails du transfert avorté de Neymar au Barça en 2019. A 20 millions d'euros près, la star du PSG était à deux doigts de retourner en Catalogne l'été passé...

Javier Bordas, ancien directeur technique du FC Barcelone de juillet 2005 à juin 2020, fait le tour des médias espagnols en ce moment.

Dimanche dernier, le proche de l'ancien président Josep Bartomeu avait révélé que le club catalan avait été tout proche de recruter Kylian Mbappé pour 100 millions d'euros en 2017 ainsi que de faire revenir Neymar à l'été 2019.

Pour la radio Cadena Cope, il est entré dans les détails concernant le Brésilien. "On a réussi à ce que le PSG nous fasse une offre. L'offre qu'ils nous ont faite, c'était 130 millions d'euros plus Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d'Ousmane Dembélé. Nous, en retour, on proposait 110 millions plus les deux joueurs cités et le prêt de Dembélé. En fin de compte, cela s'est joué à 20 M€. Le père de Neymar a dit qu'il était prêt à les mettre, mais au final ça a compliqué l'opération: l'offre qu'on a faite, c'était notre maximum. Dans cette histoire des 20 millions, on pensait que le PSG allait baisser sa proposition grâce à la pression du clan Neymar. Mais quand le père de Neymar a dit qu'il les mettait, le PSG a alors renoncé à le céder et le Barça ne pouvait pas mettre plus d’argent...".

> COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 17 novembre?