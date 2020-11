Eurocoupe - Nouvelle défaite pour les Giants d'Anvers

(Belga) Les Anversois ont enchaîné un septième revers consécutif en Eurocoupe de basket ce mardi soir à domicile (67-75) face aux Français de Monaco pour le compte de la septième journée de la compétition.

Dans le dur en coupe d'Europe, Anvers a enchaîné une nouvelle défaite ce mardi soir, la faute à une entame de match complètement loupée. Rapidement menés 2-12 par les Français de Monaco, les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, n'ont jamais réussi à complètement résorber leur retard. Devant de quatre unités à l'issue des dix premières minutes (16-20), les visiteurs enfonçaient le clou grâce à un deuxième acte remporté 16-24 dans le sillage d'un Marcos Knight (20 points et meilleur marqueur du match) intenable, pour virer en tête à la pause (32-44). Au retour des vestiaires, Stephaun Branch (12 points) et Ibrahima Fall Faye (14 points) tentaient de remettre les Giants dans la course (49-58 à la 30e) mais il était trop tard pour encore revendiquer quelque chose dans cette rencontre (67-75). Avec cette nouvelle défaite, Anvers reste dernier de son groupe avec un bilan de sept revers en autant de rencontres. Ce vendredi, les Anversois se déplaceront en Espagne pour y affronter MoraBanc Andorra dans une rencontre qui était initiallement prévue le 10 novembre mais qui avait été reportée à cause de plusieurs cas de Covid-19 chez les Espagnols. Pour rappel, les quatre meilleures formations de chaque groupe (composé de six équipes) seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)