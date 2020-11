Eurocoupe - Première victoire pour Thomas Akyazili et Bahcesehir Collège

(Belga) Les Turcs de Bahcesehir Collège se sont offert leur premier succès de la saison en Eurocoupe en s'imposant 77-87 face aux Espagnols de la Joventut Badalone mardi soir pour le compte de la huitième journée en Eurocoupe. Le Belge Thomas Akyazili termine la rencontre avec 8 points.

Après sept revers consécutifs, les coéquipiers de Thomas Akyazili ont enfin décroché un premier succès en Eurocoupe en venant à bout du leader du groupe, invaincu jusque-là. Après un premier quart-temps équilibré (25-25), les visiteurs accéléraient le rythme sous l'impulsion de Jamal Jones (34 points) pour prendre le large à la pause (41-48). Au retour des vestiaires, les Turcs ne baissaient pas le rythme et c'était au tour d'Ismet Akpinar (23 points) de se mettre en évidence pour creuser un écart de plus de dix unités à l'entame du dernier quart (53-68). Les Espagnols tentaient une réaction pour réduire quelque peu la différence mais Bahcesehir Collège ne craquait pas pour s'offrir ce premier succès dans cette édition de l'Eurocoupe de basket. Le Belge Thomas Akyazili termine la rencontre avec 8 points (3/3 à 2 points, 0/3 à 3 points et 2/3 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 4 interceptions en 21 minutes. Au classement, Bahcesehir Collège est toujours dernier de son groupe avec une victoire pour sept défaites. Le mercredi 9 décembre, les coéquipiers de Thomas Akyazili se déplaceront en Serbie pour y affronter le Partizan Belgrade pour le compte de la neuvième journée en Eurocoupe. Pour rappel, les quatre meilleures équipes de chaque groupe (composé de six formations) seront qualifiées pour le deuxième tour de la compétition. (Belga)