L'Espagne ridiculise l'Allemagne: "C'était une soirée noire" pour l'entraîneur allemand

La fédération allemande de football (DFB) a réitéré sa confiance envers son sélectionneur Joachim Löw après la gifle reçue en Espagne (6-0) mardi soir en Ligue des Nations. Un large succès qui a permis à la 'Roja' de se qualifier pour le 'Final Four' de la compétition.

"Nous croyons en lui et cette défaite ne changera rien", a déclaré Oliver Bierhoff, le directeur technique de la DFB. En Espagne, la 'Mannschaft' a subi la plus lourde défaite de son histoire depuis un revers 6-0 en match amical contre l'Autriche en...1931. "C'était une soirée noire pour nous", avait réagi Löw après la rencontre.

"Rien n'a fonctionné pour nous défensivement et offensivement. Il n'y avait pas d'organisation et de communication, cela nous a été fatal. Je n'ai pas d'autre explication" "Après le premier but espagnol, notre tactique avait disparu. Nous courions sans but sur le terrain. C'est notre devoir de tirer les leçons de ce match complètement raté", a conclu le sélectionneur allemand. Löw est en poste depuis 2006 et a mené l'Allemagne au titre mondial en 2014 au Brésil.

