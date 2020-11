Victoire historique de l'Espagne contre l'Allemagne: "J'espère que ce sera un nouvel élan"

L'Espagne a corrigé l'Allemagne 6-0 mardi, en Ligue des Nations. "Je me réjouis de ce résultat pour les joueurs, ça vient récompenser tout le travail fourni", a déclaré le sélectionneur espagnol Luis Enrique en conférence de presse.

"J'étais optimiste avec ce que je voyais, et encore, il y a des joueurs sur le côté qui peuvent venir nous apporter des choses", a indiqué Luis Enrique. "Notre objectif était d'arriver au 'Final Four', on l'a atteint. Et j'espère que l'on pourra profiter de ce dernier carré quand on le jouera. J'espère que cette victoire sera un nouvel élan, même si j'ai toujours dit que ce que j'ai vu ces derniers mois m'a beaucoup plu. Ca vient renforcer cette opinion. On avait préparé ce match comme un quart de finale, pour que ça ressemble au plus à un match d'Euro. L'Allemagne reste une des meilleures sélections d'Europe et du monde", a-t-il conclu.

