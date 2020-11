Diables Rouges: Jason Denayer, le nouveau patron de la défense

Il est devenu incontournable dans la défense à 3 des Diables, et prend de plus en plus d’envergure ces derniers mois: Jason Denayer a acquis un nouveau statut en équipe nationale. Désormais patron, le joueur de 25 ans incarne le présent comme le futur de la sélection belge. Si certains en doutaient encore, son match plein contre l’Angleterre, où les Belges étaient acculés devant leur rectangle, a démontré l’étendue de ses qualités.

Bien installé, parti pour durer

Dimanche contre les Anglais, Jason Denayer a débuté une 6ème rencontre comme titulaire, une première dans sa carrière internationale. Toujours seulement âgé de 25 ans, le rugueux défenseur bruxellois peut voir loin devant : il est le premier élément de la nouvelle génération à s’imposer dans une défense vieillissante. Positionné entre des Toby Alderweireld et Jan Vertonghen moins véloces, la vitesse de Denayer fait un bien fou à l’arrière-garde belge. Enfin indiscutable, Jason Denayer semble aussi prendre plus d’importance dans le groupe des Diables : il hausse la voix, contrôle l’alignement de sa défense, et prend plus de responsabilités à la relance. Cerise sur son aventure noire-jaune-rouge, il a marqué son premier but pour les Diables lors du match aller contre le Danemark, en septembre dernier.

Tenir tête aux meilleurs

Jason Denayer l’a démontré dimanche face à un Harry Kane inspiré : il possède bien le niveau pour regarder les meilleurs attaquants du monde dans le blanc des yeux. Anticipations, tacles et jeu aérien, l’avant-centre de Tottenham a pu découvrir l’étendue des qualités de notre défenseur aux dreads. Attention tout de même, il est coupable sur la presque-égalisation anglaise, quand Kane s’est défait de son marquage pour placer sa tête sur un corner. Sa tentative avait été repoussée par Lukaku sur sa ligne, qui n’a pas hésité à haranguer son coéquipier. Malgré cette erreur, la performance de Denayer est à souligner dans un match où les Diables ont été mis sous pression comme rarement auparavant.

Quel futur en club ?

Indéboulonnable et promu capitaine à l’Olympique Lyonnais, le Belge profite d’une stabilité qui n’est sûrement pas étrangère à son nouveau statut. Considéré comme un des meilleurs défenseurs du championnat français, il pourrait profiter de l’Euro 2021 comme une vitrine pour un transfert vers un club plus prestigieux. Les rumeurs annonçaient déjà Denayer sur les tablettes de clubs italiens et anglais cet été, nul doute que la situation se répètera s’il maintient son niveau actuel. Mais le chemin jusqu’à l’été prochain reste long, contentons-nous de profiter de ses performances avec nos Diables pour l’instant.

