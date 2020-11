XV de France: les Bleus au charbon avant le Chardon

C'est mercredi, c'est haute intensité. Les Bleus, réunis à Marcoussis pour préparer leur entrée dans la Coupe d'automne des nations, dimanche face à l'Ecosse, ont participé à la seule séance à haute intensité de la semaine.

Ils sont 31 mais, vendredi au moment de décoller pour Edimbourg, ils ne seront plus que 23. A cinq jours de retrouver l'Ecosse, neuf mois après sa seule défaite de 2020, le XV de France s'est livré à une séance très dense.

Le but? Préparer le choc face au XV du Chardon, "une équipe capable de maintenir de l'intensité et de tenir des séquences longues", de l'aveu même du manager Raphaël Ibanez.

En clair, le staff a essayé de mettre en difficulté le XV de France lors d'une opposition où il a beaucoup évolué en infériorité numérique, comme pendant près d'une heure à Murrayfield en mars (carton jaune pour François Cros; rouge pour Mohamed Haouas).

"On a fait un focus sur la discipline dans les zones d'affrontements", a expliqué Ibanez, qui voulait "tester la capacité d'adaptation" de ses joueurs.

Cette séance à haute intensité a aussi et surtout livré des indications sur le XV qui pourrait débuter en Ecosse, avec une première ligne Gros-Chat-Bamba.

Plus attendus, Dylan Cretin en troisième ligne et Matthieu Jalibert à l'ouverture devraient également débuter en remplacement des Toulousains François Cros (pied) et Romain Ntamack (cuisse), blessés.

Thomas Ramos pourrait, lui, débuter à l'arrière à la place d'Anthony Bouthier, absent six semaines en raison d'une entorse du ligament interne du genou gauche.

Le sélectionneur Fabien Galthié et le manager Raphaël Ibanez annonceront le XV de départ face à l'Ecosse vendredi.